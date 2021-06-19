«Аэрофлот» с 25 июня запустит дополнительные рейсы в Турцию

Ранее оперштаб разрешил возобновить пассажирское авиасообщение с турецкими курортами. Как рассказал РБК официальный представитель перевозчика Михаил Демин, число рейсов на Стамбул увеличится до двух в день. В Анталию, Бодрум и Даламан «Аэрофлот» будет совершать по одному рейсу в день. Билеты на эти рейсы уже доступны на сайте авиакомпании.