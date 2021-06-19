В трудовом законодательстве России не предусмотрено увольнение за отказ от вакцинации

Таким образом министр труда и социальной защиты Антон Котяков ответил на вопрос о введении в ряде регионов обязательной вакцинации работников различных отраслей. По словам министра, здесь надо смотреть на ситуацию в каждом регионе — это полномочия субъекта. Он добавил, что к полномочиям субъектов также относится перевод сотрудников на «удаленку».
2021-06-19T18:35:15+03:00
2021-06-19T18:35:15+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:35, 19 июня 2021
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