В трудовом законодательстве России не предусмотрено увольнение за отказ от вакцинации

Таким образом министр труда и социальной защиты Антон Котяков ответил на вопрос о введении в ряде регионов обязательной вакцинации работников различных отраслей. По словам министра, здесь надо смотреть на ситуацию в каждом регионе — это полномочия субъекта. Он добавил, что к полномочиям субъектов также относится перевод сотрудников на «удаленку».