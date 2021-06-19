В Москве за сутки коронавирус диагностировали у более чем 9 тыс. человек

По данным оперативного штаба, по всей России зафиксировано почти 18 тыс. 906 новых случаев заражения. Уже в семи российских регионах власти ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для отдельных категорий населения, в первую очередь, связанных с работой с населением.
2021-06-19T18:34:25+03:00
2021-06-19T18:34:25+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:34, 19 июня 2021
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