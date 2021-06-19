Съезд «Единой России» утвердил списки кандидатов партии на выборы в ГД по федеральному округу и одномандатным округам

В общефедеральную часть списка по предложению Владимира Путина вошли министр обороны Сергей Шойгу, глава МИД Сергей Лавров, главврач больницы N40 в московской Коммунарке Денис Проценко, сопредседатель центрального штаба ОНФ Елена Шмелева и уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова. 88% региональных списков возглавляют губернаторы.