На Лужнецкой набережной в Москве горит склад с пиротехникой

Как рассказали ТАСС в экстренных службах, взрываются петарды. Источник уточнил, что огонь с горящего склада пиротехники перекинулся на соседнее здание. Площадь пожара – около 200 кв. метров. На место ЧП пожарные запросили сотрудников ГИБДД для регулирования движения. В готовность приведена пожарная авиация.
2021-06-19T18:30:48+03:00
2021-06-19T18:30:48+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
18:30, 19 июня 2021
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