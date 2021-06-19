На Лужнецкой набережной в Москве горит склад с пиротехникой

Как рассказали ТАСС в экстренных службах, взрываются петарды. Источник уточнил, что огонь с горящего склада пиротехники перекинулся на соседнее здание. Площадь пожара – около 200 кв. метров. На место ЧП пожарные запросили сотрудников ГИБДД для регулирования движения. В готовность приведена пожарная авиация.