В Петербурге сегодня побит температурный рекорд 1905 года

Согласно прогнозу синоптиков, в последующие дни в городе станет еще жарче.

Температура воздуха поднялась сегодня в Петербурге до 30 градусов. Погода стоит малооблачная, а ветер дует умеренный. Более того, по прогнозу Росгидромета в ближайшие три дня столбик термометра поднимется до 35 градусов. И все эти дни в городе не ожидаются осадки. Всему виной обширный антициклон. Он сохранит малооблачную и сухую погоду. Над сложившейся ситуаций пошутили сотрудники дорожного комитета Ленинградской области. Они опубликовали видео, как жарят яичницу на свежеуложенном асфальте. Из-за температуры воздуха он нагревается до оптимальных значений, чтобы приготовить еду. Добавлю, синоптики уже предупредили, что такая аномальная жара продлится до следующего четверга.

Добавим, абсолютный максимум температуры воздуха в Петербурге — 37 градусов зафиксировали в 2010 году.