Власти создали комиссию по ликвидации последствий сильнейших ливней в Крыму

Ее возглавит вице-премьер Марат Хуснуллин.

Одной из главных задач в рамках созданной комиссии глава Крыма Сергей Аксенов, объявивший об этой мере, назвал максимально быстрое выделение средств. По его словам, деньги на ликвидацию последствий стихии будет выделять федеральный центр, при этом из регионального фонда планируется взять 300 млн рублей на компенсацию пострадавшим от ливней. Все восстановительные работы, утверждает Аксенов, будет выполнять единый подрядчик – он пока неизвестен.

По оценкам властей, больше всего от ливней пострадали Ялта и Керчь. Некоторые эксперты называют прошедшие в регионе дожди крупнейшими за 100 лет. В Керчи, в частности, за одну ночь выпала двухмесячная норма осадков, а в Ялте — трехмесячная. В результате в восточных и южных районах полуострова оказались затоплены сотни домов, свыше 40 тысяч человек остались без света. В Керчи по некоторым улицам можно было только проплыть на лодке. В Ялте же пришлось отключить водоснабжение: по оценкам властей, его восстановят не раньше полуночи. Также в городе оказались загрязнены почти 50 пляжей, купаться в море там запрещено. В результате ливней и наводнений 1 человек погиб, 18 пострадали, еще одна женщина пропала без вести.

Общий ущерб от стихии в Крыму пока не подсчитан. Вместе с тем синоптики не исключают новых мощных дождей, которые могут вызвать новые наводнения.