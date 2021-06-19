Единая Россия определилась в кандидатах в свой партсписок на выборах в ГД

Как объявил на съезде партии секретарь ее генсовета Андрей Турчак, в первую пятерку кандидатов в федеральную часть списка вошли министры обороны и иностранных дел Сергей Шойгу и Сергей Лавров, сопредседатель штаба ОНФ Елена Шмелёва, главврач больницы в московской Коммунарке Денис Проценко и уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова. Ранее этих политиков и общественных деятелей предложил Владимир Путин. При этом президент, представляя своих кандидатов, не упомянул зампреда Совбеза и председателя ЕР Дмитрия Медведева, который возглавлял федеральный список на выборах 2011 и 2016 годов.

Руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры, политолог считает, что новые лица, например, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, говорят том, что партия заботится о россиянах.

Чеснаков добавил, что все кандидаты имеют сильно выраженные социальные образы и олицетворяют очень сильные электоральные послания.

Политолог Аббас Галлямов считает кандидатов из этого списка недостаточно сильными, и такой состав сигнализирует о том, что изменений в партии ждать не стоит.

Галлямов объяснил отсутствие в этом списке зампреда Совета безопасности Дмитрия Медведева тем, что он будет слабее, чем представленная Путиным пятёрка.

За предложенную пятерку кандидатов должен еще проголосовать съезд ЕР.