Судя по опросам, шансы на победу у Пашиняна и Кочаряна приблизительны равны – армянский политолог

Как сказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы» армянский политолог Александр Искандарян, шансы на победу на внеочередных выборах, которые завтра пройдут в Армении, у Никола Пашиняна и Роберта Кочаряна приблизительно равны.

«Пройдут, судя по всему, 3-4 партии. Основных соперников двое — это партия Никола Пашиняна «Гражданский договор» и блок второго президента Армении Роберта Кочаряна. Между ними развернется основное соперничество. Судя по соцопросам, более или менее, они идут вровень. И если верить тем же опросам, ни тот, ни другой не набирают абсолютного большинства», — сказал политолог.

Как отметил Искандарян, в случае если ни один из кандидатов не наберет абсолютного большинства, то будет дана неделя для создания коалиции.

«И если какие-то партии создадут коалиции, в которой будет более 50% за эту неделю, то все, они формируют правительство», — сказал политолог.

Искандарян уверен, что после выборов по Армении пройдут массовые протесты против результатов голосования.