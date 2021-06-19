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Эксклюзив Эха 17:50, 19 июня 2021

Политолог Аркадий Дубнов считает, что шансы у Пашиняна на переизбрание все меньше и меньше

Политолог Аркадий Дубнов считает, что политический авторитет Никола Пашиняна в последнее время снижался, в то время как его главный оппонент улучшал позиции в глазах избирателей. Как сказал политолог в интервью радиостанции «Эхо Москвы», шансы у Пашиняна на переизбрание все меньше и меньше.

«Смысл внеочередных выборов состоит в вопросе — сможет ли нынешний исполняющие обязанности премьер-министр Никол Пашинян удержать свою власть. Шансы на то, что удастся в результате выборов переучередиться в качестве главы правительства, становятся все меньше и меньше. Если несколько недель назад казалось, что если не абсолютное большинство, то во всяком случае коалицию правящую ему удастся сформировать, то сегодня Пашинян рискует проиграть эти выборы второму президенту Армении Роберту Кочеряну», – сказал политолог.

Дубнов добавил, что по самым пессимистичным прогнозам прослеживается вероятность гражданской войны в Армении после этих выборов.
Внеочередные парламентские выборы пройдут в Армении 20 июня.


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