СК запретил редактору студенческого журнала DOXA Армену Арамяну сделать прививку от коронавируса

У себя в Твиттере Арамян пишет, что обратился с просьбой разрешить ему вакцинироваться еще в середине мая, но ответ, датированный 4 июня, ему пришел только вчера. В нем следователь сослался на меру пресечения, которую Арамяну избрал суд. Журналисту можно выходить из дома только в промежутке с 8 до 10 утра. Арамяна и еще несколько редакторов DOXA обвиняют в вовлечении несовершеннолетних в противоправные действия.