Единая Россия определилась в кандидатах в свой партсписок на выборах в ГД

Как объявил на съезде партии секретарь ее генсовета Андрей Турчак, в первую пятерку кандидатов в федеральную часть списка вошли министры обороны и иностранных дел Сергей Шойгу и Сергей Лавров, сопредседатель штаба ОНФ Елена Шмелёва, главврач больницы в московской Коммунарке Денис Проценко и уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова. Ранее этих политиков и общественных деятелей предложил Владимир Путин. При этом президент, представляя своих кандидатов, не упомянул зампреда Совбеза и председателя ЕР Дмитрия Медведева, который возглавлял федеральный список на выборах 2011 и 2016 годов. За предложенную пятерку кандидатов должен еще проголосовать съезд ЕР.