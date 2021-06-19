Суд в Петербурге приостановил работу одной из фан-зон ЧЕ по футболу из-за нарушения коронавирусных ограничений

Суд в Петербурге приостановил работу одной из фан-зон Чемпионата Европы по футболу из-за нарушения коронавирусных ограничений. Остальные фан-зоны работают без существенных ограничений.

Фан-зона в общественном пространстве «Никольские ряды» закрыта на 30 суток. Как сообщила пресс-служба судов Петербурга, срок приостановки деятельности исчисляется с начала Чемпионата Европы по футболу — 11 июня. По данным сайта Российского футбольного союза, на этой площадке в дни игр сборной России прошли два фестиваля для болельщиков под названием «Наши парни. Играем за вас». Последний фестиваль должен был состоятся в следующий понедельник. Отметим, что в Петербурге продолжают работать еще три фан-зоны. Из-за роста заболеваемости коронавирусом, администрация города запретила продавать там еду, а болельщиков обязали носить маски. Чемпионат Европы по футболу идет в 11 городах и продлится по 11 июля. В Петербурге решили провести шесть матчей группового этапа турнира и один четвертьфинал.

Добавим, накануне из-за роста заболеваемости коронавирусом мэр Москвы Сергей Собянин запретил работу фан-зон в столице.