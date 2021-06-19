Покупать билеты на самолет могут разрешить только вакцинированным – о введении соответствующих ограничений думают в правительстве, выяснила газета РБК.

Для приобретения авиабилетов в скором времени, вероятно, придется предъявлять справку о вакцинации от коронавируса. В Министерстве транспорта уже потребовали от авиакомпаний обеспечить возможность авторизации по сертификату на своих онлайн-площадках по продаже билетов. Данные о том, у кого есть прививки, будут брать с сайта Госуслуг. Соответствующее поручение дала вице-премьер Татьяна Голикова. Источник РБК в крупной российской авиакомпании подтвердил, что вопрос использования сертификата о вакцинации при покупке билета действительно обсуждается, но окончательного решения пока нет. При этом, пишет РБК, в правительстве раздумывают над тем, чтобы распространить эту практику на все виды транспорта. В таком случае справка о прививке фактически стала бы аналогом ковид-паспорта, системы, которая вскоре начнет действовать в Евросоюзе. Она позволит вакцинированным свободно путешествовать.

Опросы общественного мнения показывают, что в России немногие поддерживают введение ковид-паспортов.