Владимир Путин назвал тех, кого хотел бы видеть в первой пятерке предвыборного списка Единой России

Это министры обороны и иностранных дел Сергей Шойгу и Сергей Лавров, сопредседатель штаба ОНФ Елена Шмелёва, главврач больницы в московской Коммунарке Денис Проценко и уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова.

Стоит отметить, что представляя своих кандидатов, президент не упомянул зампреда Совбеза и председателя ЕР Дмитрия Медведева, который возглавлял список на выборах 2011 и 2016 годов. Сам Медведев, выступивший на съезде после Путина сказал, что кандидатуры в пятерку «ЕР» на выборах в Госдуму — его совместное с президентом предложение. Региональные списки по Москве и области возглавили, соответственно, Сергей Собянин и Андрей Воробьев.