Певица МакSим (Марина Абросимова) находится в состоянии искусственной комы в одной из московских клиник

Как сообщил РИА Новости представитель исполнительницы, ее подключили к аппарату ИВЛ. По его словам, у Абросимовой диагностировали пневмонию с 40%-м поражением легких. Интернет издание Mash уточняет, что Абросимова находится в частной клинике в Москве уже несколько дней.
2021-06-19T16:35:17+03:00
2021-06-19T16:35:17+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:35, 19 июня 2021
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