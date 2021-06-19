Певица МакSим (Марина Абросимова) находится в состоянии искусственной комы в одной из московских клиник

Как сообщил РИА Новости представитель исполнительницы, ее подключили к аппарату ИВЛ. По его словам, у Абросимовой диагностировали пневмонию с 40%-м поражением легких. Интернет издание Mash уточняет, что Абросимова находится в частной клинике в Москве уже несколько дней.