Z Архив новостей новости
5 3 6 279
16:34, 19 июня 2021

Для ликвидации последствий ливней в Крыму создана комиссия под руководством вице-премьера Марата Хуснуллина

Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. Аксенов также поручил правительству Крыма быстро и без бюрократии компенсировать ущерб от наводнения жителям республики. По его словам, последствия ливней, которые обрушились на Крым в четверг и пятницу, катастрофические, наиболее сложная ситуация в Ялте, где некоторые дома невозможно покинуть. Как рассказал глава региона, некоторые люди полностью потеряли свое имущество, практически восстановлению ничего не подлежит, многие дома физически отрезаны. При этом, как обещает Аксенов, подвоз воды, продовольствия и медикаментов пострадавшим будет обеспечен. Ранее сообщалось, что в результате наводнения в семи населенных пунктах Крыма пострадали почти 400 жилых домов и соцобъектов. Подтопленной остается Керчь, в Ялте выпало более 135 мм осадков — число пострадавших выросло до 18-ти, 1 человек пропал.


Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Виктор Шендерович писатель

Ступени эволюции Как выглядел захват власти в начальные путинские времена? Басаев в Дагестане, взрывы домов, Родина в опасности, борец Карелин как воплощение силы, Шойгу как символ честного человека — и застенчивый офицер спецслужб, как бы самой судьбой призванный спасти страну…

5 125 6 13804 14:11
Блоги

Владимир Мединский помощник президента РФ

Единственный способ избежать тысяч новых смертей – в тотальной вакцинации Никакие не 60% должны прививаться, а все до одного, у кого нет прямых и жестких медицинских противопоказаний. Только так можно остановить дальнейшее расползание болезни по России…

5 93 6 12781 18.06
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

Доигрался А в Кремле, наверное, радостно потирают ручки, радуясь, что в них попадает экономика соседней страны. Не понимая, что это — сценарий будущих санкций для России, если они окончательно достанут «больших дядей»...

5 37 6 6081 15:53
Интервью Будем наблюдать

Алексей Венедиктов гость: Алексей Венедиктов главный редактор «Эха Москвы»

3477098

5 37 6 6706 12:05
#слушать 01:31:26 ;смотреть $скачать HD / SD
Новости

Путин, выступая на предвыборном съезде «Единой России», огласил имена тех, кто возглавит федеральный список Среди них нет ни его самого, ни председателя партии Дмитрия Медведева, ни премьера Михаила Мишустина…

5 28 6 5712
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Вакцинация от COVID-19. Защитить здоровье и … выиграть автомобиль Мы запускаем дополнительную программу стимулирования вакцинации, которая распространяется на всех граждан старше 18 лет…

5 33 6 7110 13.06
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Обязательная вакцинация — нарушение прав? А есть ли выбор? Обязательная вакцинация — нарушение прав? А есть ли выбор? Человек, который не делает прививку, добровольно предоставляет свое тело вирусу…

5 35 6 8123 17.06
8читать ;смотреть
Интервью Интервью

Павел Артымович Марек Цишевски Марк Солонин гости: Павел Артымович, Марек Цишевски, Марк Солонин

Дебаты. Гибель самолета Президента Польши. Кто виноват? М.Солонин: Если бы этот самолет не потряс взрыв, он бы замечательно отошел от земли…
П.Артымович: Вы ничего не знаете о смоленской катастрофе. И кроме этого, вы не понимаете ни черта из физики…

5 248 6 61040 17.06
#слушать 01:46:58 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Блоги

Кусок эфира

Александр Проханов: Кому они нужны, эти санкции? После плана Маршала они нуждалась в американских деньгах. А сейчас американцы нуждаются в русских умах в Силиконовой долине…

5 37 6 9352 16.06
Блоги

Артем Рудницкий доктор исторических наук

Бедный, бедный Сталин Диктатор не понес никакого наказания. За его недальновидность расплачивались все народы Советского Союза. Ценой колоссальных страданий и миллионов погибших они остановили врага, разгромили его и спасли свою страну…

5 76 6 19586 15.06
Блоги

+ Обращение отца россиянки Софьи Сапеги к Александру Лукашенко Обращение отца россиянки Софьи Сапеги к Александру Лукашенко «Софья оказалась не в том месте и не с тем человеком…»

5 50 6 13084 17.06
8читать ;смотреть
Блоги

Любовь Соболь политик

Почему меня не пускают на выборы в Госдуму, и чем мы можем ответить Я вынуждена остановить ведение своей кампании в Госдуму…

5 126 6 33231 14.06
Блоги

Виктор Шендерович писатель

Ваше счастье… По белорусскому ТВ показали бежавшего из Белоруссии и похищенного затем белорусскими силовиками Романа Протасевича, — и он рассказал о своей симпатии к Лукашенко…

5 347 6 92588 15.06
Блоги

Виктор Шендерович писатель

«Никто. Никому. Не равен. Никогда» Равенство прав — да, но где в природе вы видели просто РАВЕНСТВО? Даже щенки из одного помета не бывают равными друг другу, а уж люди…

5 304 6 83328 18.06
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Отбросьте «выученную беспомощность»! Выборов — даже таких, какие они сейчас, — власть реально боится. И именно потому старается создать у граждан ощущение «выученной беспомощности», убеждая их, что все предрешено. Но предрешено — не все…

5 36 6 10477 16.06
Голосование
3474656
Хотели бы вы, чтобы такой человек, как новый премьер-министр Израиля Нафтали Беннет, возглавлял Россию? («48 минут»)
5 53 6 16297 16.06

Популярное за неделю

Новости

фото: Гавриил Григоров/ТАСС Мэр Москвы Сергей Собянин предупредил, что в столице могут быть введены жесткие ограничения из-за коронавируса Собянин подчеркнул, что возможности города по увеличению коечного фонда небезграничны

5 8 6 25508
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
Это разговор соседей по коммуналке, которые встретились на кухне, глубоко ненавидя друг друга, и договорились, что в чайники друг другу в ближайшее время не писаем, а уж у кого какие стоны раздаются из-под двери, нас не волнует…

5 27 6 81949 16.06
#слушать 53:13 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование
3474656
Хотели бы вы, чтобы такой человек, как новый премьер-министр Израиля Нафтали Беннет, возглавлял Россию? («48 минут»)
5 52 6 16245 16.06
Блоги

Алексей Нарышкин корреспондент «Эхо Москвы»

«Подавитесь вашими бумажками и отцепитесь уже от нас» С обязательной вакцинацией в большинстве случаев будет так, как нам сегодня описал в прямом эфире наш слушатель из Подмосковья…

5 120 6 150150 17.06
Блоги

Александр Невзоров публицист

+ Футбол, принц Путин, Гудков, маразм под Алыми парусами Футбол, принц Путин, Гудков, маразм под Алыми парусами Россия на удивление быстро и легко свыкается с беспределом, беззакониями и репрессиями. Что называется, мастерство не пропьешь…

5 49 6 90687 14.06
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9153557
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4941866

Сегодня в эфире