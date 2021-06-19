Для ликвидации последствий ливней в Крыму создана комиссия под руководством вице-премьера Марата Хуснуллина

Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. Аксенов также поручил правительству Крыма быстро и без бюрократии компенсировать ущерб от наводнения жителям республики. По его словам, последствия ливней, которые обрушились на Крым в четверг и пятницу, катастрофические, наиболее сложная ситуация в Ялте, где некоторые дома невозможно покинуть. Как рассказал глава региона, некоторые люди полностью потеряли свое имущество, практически восстановлению ничего не подлежит, многие дома физически отрезаны. При этом, как обещает Аксенов, подвоз воды, продовольствия и медикаментов пострадавшим будет обеспечен. Ранее сообщалось, что в результате наводнения в семи населенных пунктах Крыма пострадали почти 400 жилых домов и соцобъектов. Подтопленной остается Керчь, в Ялте выпало более 135 мм осадков — число пострадавших выросло до 18-ти, 1 человек пропал.