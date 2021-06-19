Суд в Москве арестовал муниципального депутата Кетеван Хараидзе по делу о мошенничестве

Об этом рассказала адвокат Евгения Григорьева. Второго подозреваемого по делу, Мурама Григоряна, отправили под домашний арест. Адвокат Хараидзе заявила «Эху Москвы», что муниципальный депутат объявила голодовку. Хараидзе задержали в ночь на 18 июня и сразу отвезли на допрос в СК. Перед этим у нее дома провели обыск — изъяли телефон, компьютер и две пятитысячные купюры из пальто. Ранее депутат препятствовала введению в эксплуатацию элитного жилого комплекса в Тверском районе, утверждая, что объект возвели с нарушениями. В мае Хараидзе сообщила о намерении баллотироваться в Госдуму.