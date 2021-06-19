Владимир Путин назвал тех, кого хотел бы видеть в первой пятерке предвыборного списка Единой России

Это министры обороны и иностранных дел Сергей Шойгу и Сергей Лавров, сопредседатель штаба ОНФ Елена Шмелёва, главврач больницы в московской Коммунарке Денис Проценко и уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова. Выступая на съезде партии Путин сказал, что «ЕР» должна выдвинуть на выборы как политических тяжеловесов, так и новые лица. Представляя свой список, президент не упомянул зампреда Совбеза и председателя ЕР Дмитрия Медведева, который возглавлял список на выборах 2011 и 2016 годов. Сам Медведев, выступивший на съезде после Путина сказал, что кандидатуры в пятерку «ЕР» на выборах в Госдуму — его совместное с президентом предложение.
2021-06-19T16:32:25+03:00
2021-06-19T16:36:38+03:00
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16:32, 19 июня 2021
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