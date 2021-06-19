Синоптики предупреждают о надвигающейся на Крым грозе — объявлено штормовое предупреждение

Ранее в нескольких городах полуострова ввели режим ЧС из-за наводнения, вызванного ливнями.

Жители Ялты, на которую пришелся основной удар стихии, по-прежнему остаются без воды – ее отключили накануне во всем городе из-за примесей. Восстановить водоснабжение получится не раньше полуночи – до этого власти обещали, что уже к вечеру воду включат. В сотнях домов до сих пор нет электричества. Власти также озвучили новые цифры по пострадавшим – различные травмы получили 18 человек, двое из них в больнице, один человек погиб – его унесло течением. Также сообщается о пропавшей без вести женщине. Власти региона говорят о катастрофических последствиях циклона. Русла двух ялтинских рек и улицы города заполнены мусором, поваленным деревьями и толстым слоем грунта. Началась расчистка пляжей, но пока в Ялте купаться запрещено. Тяжелая ситуация сохраняется в поселке Кореиз под Ялтой, где вода пока полностью не ушла с улиц.

Из-за мощных ливней пострадал восток и юг Крыма. Затоплены около 400 частных и многоквартирных домов. Эвакуированы более 1800 человек.