Тверская область стала 8-ым из регионов РФ, где сделали обязательной вакцинацию не менее 60% сотрудников сферы услуг

Тверская область стала 8-ым из регионов России, где сделали обязательной вакцинацию не менее 60 процентов сотрудников сферы услуг – вслед за Москвой, Подмосковьем, Ленобластью, Якутией и другими. В Москве без прививки теперь также нельзя лечь на плановую госпитализацию. Минтранс предлагает продавать авиабилеты по паспортам вакцинации.

В то же время СМИ сообщают, что активно растет число предложений поддельных сертификатов вакцинации. Полиция Петербурга проводит рейды против тех, кто торгует такими справками.

Полицейские провели серию закупок и зафиксировали за два дня пять случаев продажи фальшивых документов в разных районах Петербурга. Так например, оперативники нашли машину, в багажнике которой находились бланки и печати медучреждений. Водитель признался, что причастен к незаконному бизнесу. У него изъяли коробки с бланками и печатями. Он уже дважды судим за подделку документов. Кроме того полиция задержала троих курьеров. В МВД сообщили, что чаще всего подделки продают через интернет. Средняя цена за справку варьируется в пределах 2-3 тысяч рублей. Доступны как фальшивые сертификаты о сделанной прививке против COVID-19, так и справки о противопоказаниях к вакцинации и отрицательные тесты на коронавирус. Все изъятые полицейскими материалы отправили на проверку, чтобы принять процессуальное решение.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин предупредил, что из-за рекордного за все время пандемии подъема заболеваемости город находится на грани введения новых жестких ограничений.

Полиция Москвы начала рейды по такси, передает агентство ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах. У водителей и пассажиров проверяют наличие масок, за отсутствие штрафуют на 5000 рублей.