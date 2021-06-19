Выдвинутые кандидаты от ЕР – это сильная «пятерка», имеющая серьезные электоральные перспективы – политолог Чеснаков

Президент РФ Владимир Путин озвучил свой список кандидатов в первую пятерку избирательного списка партии «Единая Россия». Как сказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры, политолог Алексей Чеснаков, это сильная «пятерка», имеющая серьезные электоральные перспективы.

«Это довольно сильное решение, потому что очевидно, что базовые сигналы избирателя — это сила, ум, защита. Все эти кандидаты очевидно имеют явно выраженные социальные образы и олицетворяют сильные электоральные месседжи. В данном случае, еще раз подтверждается тезис, что социальный образ важнее, чем политический. Это сильная пятерка, имеющая серьезные электоральные перспективы», — сказал он.

По словам Чеснакова, состав этой «пятерки» кандидатов показывает, что партия сохраняется, а с другой – появляются новые лица, демонстрирующие сигнал для обновления.

«Там Шойгу, который был в числе основателей «Единой России» вместе с Путиным, что дает понять о сохранении партии. Там и новые лица — Шмелева, Кузнецова, Проценко, то есть фактически демонстрируется сигнал об обновлении партии. И лица, как Проценко, как Кузнецова, они символизируют заботу, месседж о том, что партия фиксирует заботу о гражданах, как один из главных приоритетов. Понятно, что Лавров — один из самых популярных политиков, я думаю, что один из самых возможных кандидатов на пост спикера», — сказал политолог.

Сегодня на съезде партии «ЕР» президент России Владимир Путин предложил включить в общефедеральную часть кандидатов на выборах в Госдуму от «Единой России» министра обороны Сергея Шойгу, главу МИД РФ Сергея Лаврова, уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анну Кузнецову, а также сопредседателя центрального штаба ОНФ, руководителя образовательного фонда «Талант и успех» Елену Шмелеву и главу больницы в московской Коммунарке Дениса Проценко.