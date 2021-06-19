Девять работ британского уличного художника Бэнкси выставлены на торги в Румынии, объявили в аукционном доме Artmark. Среди лотов – копия граффити «Девочка с воздушным шаром», оригинал которой саоуничтожился при помощи встроенного в раму шредера в момент окончания аукциона Сотбис в 2018-м.

Другие работы Бэнкси на этих торгах, предлагаемые по такой же стартовой цене, — «Любовь в воздухе», «Будь самим собой», «В обнимку в бомбой», «Испорченная нефть — Джерри», «Веселый полицейский», «Криминальное чтиво», «Охотники за колясками» и «Поверхностные удовольствия». Стартовая цена каждой – 300 евро.