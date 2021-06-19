В Шанхае открывается самый высокий в мире отель с рестораном на 120-м этаже. Новая люксовая гостиница расположена во втором по высоте небоскребе мира, 632-метровой башне Shanghai Tower. Ресторан претендует на то, чтобы войти в книгу рекордов Гиннесса как самый высокий. Лобби новой гостиницы находится на 101-м этаже небоскреба на высоте почти 500 метров. Гостевые комнаты размещаются между 86-м и 98-м этажами, а бассейн — на 84-м, на высоте почти 400 метров. В общей сложности отель располагает 165 номерами.