Около 80 человек обратились к врачам в Харькове с синдромами острого отравления, сообщают местные власти. Абсолютное большинство из них рассказали, что ели в сетях ресторанов «Якитория» и «Мафия». Им выставлен диагноз «энтероколит», состояние пострадавших оценивается как средней тяжести.

Городская полиция завела по факту произошедшего уголовное дело.