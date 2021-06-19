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15:30, 19 июня 2021

Путин, выступая на предвыборном съезде «Единой России», огласил имена тех, кто возглавит федеральный список

Президент Владимир Путин, выступая на предвыборном съезде «Единой России», огласил имена тех, кто возглавит ее федеральный список на этой кампании. Среди них нет ни его самого, ни председателя партии Дмитрия Медведева, ни премьера Михаила Мишустина. Зато есть министр обороны Сергей Шойгу, министр иностранных дел Сергей Лавров, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, сопредседатель ОНФ Елена Шмелева и детский омбудсмен Анна Кузнецова.


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