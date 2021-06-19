Z Архив новостей новости
5 5 6 174
15:05, 19 июня 2021

Посол США в Москве Джон Салливан заявил, что вернется в Россию

Посол США в Москве Джон Салливан заявил, что вернется в Россию. Это стало возможно по итогам переговоров президентов Владимира Путина и Джо Байдена во время саммита в Женеве.

Точные сроки возвращения послов к работе Джон Салливан назвал вопросом технического характера. В своем аккаунте в твиттере он написал, что после саммита с нетерпением ждет скорого возвращения в Москву для руководства сильной командой посольства США в России. В ближайших планах у американского посла значится реализация директив президента Джо Байдена, изложенных в Женеве. К ним относятся указания в сфере стратегической стабильности, прав человека, а также стабильных и предсказуемых отношений с Россией
Ранее Москва отозвала своего посла в Вашингтоне Анатолия Антонова для консультаций и о том же попросила Соединенные штаты. Это произошло после того, как в марте президент США Джо Байден утвердительно ответил на вопрос журналиста, считает ли Владимира Путина убийцей.

Российский посол Анатолий Антонов может уже на следующей неделе вернуться в Вашингтон.


Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Владимир Мединский помощник президента РФ

Единственный способ избежать тысяч новых смертей – в тотальной вакцинации Никакие не 60% должны прививаться, а все до одного, у кого нет прямых и жестких медицинских противопоказаний. Только так можно остановить дальнейшее расползание болезни по России…

5 90 6 12179 18.06
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Вакцинация от COVID-19. Защитить здоровье и … выиграть автомобиль Мы запускаем дополнительную программу стимулирования вакцинации, которая распространяется на всех граждан старше 18 лет…

5 33 6 7073 13.06
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Обязательная вакцинация — нарушение прав? А есть ли выбор? Обязательная вакцинация — нарушение прав? А есть ли выбор? Человек, который не делает прививку, добровольно предоставляет свое тело вирусу…

5 35 6 7941 17.06
8читать ;смотреть
Блоги

Леонид Невзлин совладелец ЮКОСа

Вот вам и киндер-сюрприз Он тот, кого реально можно предполагать преемником Путина. Я полагаю, что мысли о Кириенко как о преемнике не только у меня в голове. Но и у Ковальчука, и у самого Путина…

5 100 6 24484 12:35
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Коронавирус. Продление выходных дней и другие решения Чтобы приостановить рост заболеваемости и сохранить жизни людей, сегодня мною подписан указ, предусматривающий нерабочие дни с 15 по 19 июня с сохранением заработной платы для работников…

5 77 6 50299 12.06
Интервью Интервью

Павел Артымович Марек Цишевски Марк Солонин гости: Павел Артымович, Марек Цишевски, Марк Солонин

Дебаты. Гибель самолета Президента Польши. Кто виноват? М.Солонин: Если бы этот самолет не потряс взрыв, он бы замечательно отошел от земли…
П.Артымович: Вы ничего не знаете о смоленской катастрофе. И кроме этого, вы не понимаете ни черта из физики…

5 243 6 59851 17.06
#слушать 01:46:58 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Блоги

Владислав Иноземцев д.э.н, директор Центра исследований постиндустриального общества

О пост-женевской истерике Россия несомненно скоро столкнётся с большими проблемами неполитического свойства: европейский углеродный налог, декарбонизация, новая технологическая революция будут иметь намного больший эффект, чем гипотетическое отключение от SWIFT…

5 61 6 15303 11:08
Блоги

Кусок эфира

Александр Проханов: Кому они нужны, эти санкции? После плана Маршала они нуждалась в американских деньгах. А сейчас американцы нуждаются в русских умах в Силиконовой долине…

5 37 6 9344 16.06
Блоги

Артем Рудницкий доктор исторических наук

Бедный, бедный Сталин Диктатор не понес никакого наказания. За его недальновидность расплачивались все народы Советского Союза. Ценой колоссальных страданий и миллионов погибших они остановили врага, разгромили его и спасли свою страну…

5 76 6 19552 15.06
Блоги

+ Обращение отца россиянки Софьи Сапеги к Александру Лукашенко Обращение отца россиянки Софьи Сапеги к Александру Лукашенко «Софья оказалась не в том месте и не с тем человеком…»

5 50 6 13078 17.06
8читать ;смотреть
Блоги

Любовь Соболь политик

Почему меня не пускают на выборы в Госдуму, и чем мы можем ответить Я вынуждена остановить ведение своей кампании в Госдуму…

5 126 6 33223 14.06
Блоги

Виктор Шендерович писатель

Ваше счастье… По белорусскому ТВ показали бежавшего из Белоруссии и похищенного затем белорусскими силовиками Романа Протасевича, — и он рассказал о своей симпатии к Лукашенко…

5 347 6 92554 15.06
Блоги

Виктор Шендерович писатель

«Никто. Никому. Не равен. Никогда» Равенство прав — да, но где в природе вы видели просто РАВЕНСТВО? Даже щенки из одного помета не бывают равными друг другу, а уж люди…

5 292 6 82144 18.06
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Отбросьте «выученную беспомощность»! Выборов — даже таких, какие они сейчас, — власть реально боится. И именно потому старается создать у граждан ощущение «выученной беспомощности», убеждая их, что все предрешено. Но предрешено — не все…

5 36 6 10455 16.06
Блоги

Виктор Шендерович писатель

Ритуал и содержание Отказ вставать на колено, сам по себе, означает только отказ человека (или команды) от ритуала. Это не свидетельство расизма…

5 370 6 113395 13.06
Блоги

Кристина Потупчик общественный деятель

Произошедшее в Дагестане — прямая дискриминация женщин по гендерному признаку Эти уродливые карикатуры на мужчин считают, что вправе распоряжаться женщинами и детьми как собственностью, делать из них слуг, инкубаторов, уборщиц…

5 61 6 19226 13.06

Популярное за неделю

Новости

фото: Гавриил Григоров/ТАСС Мэр Москвы Сергей Собянин предупредил, что в столице могут быть введены жесткие ограничения из-за коронавируса Собянин подчеркнул, что возможности города по увеличению коечного фонда небезграничны

5 8 6 25508
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
Это разговор соседей по коммуналке, которые встретились на кухне, глубоко ненавидя друг друга, и договорились, что в чайники друг другу в ближайшее время не писаем, а уж у кого какие стоны раздаются из-под двери, нас не волнует…

5 27 6 81949 16.06
#слушать 53:13 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование
3474656
Хотели бы вы, чтобы такой человек, как новый премьер-министр Израиля Нафтали Беннет, возглавлял Россию? («48 минут»)
5 52 6 16245 16.06
Блоги

Алексей Нарышкин корреспондент «Эхо Москвы»

«Подавитесь вашими бумажками и отцепитесь уже от нас» С обязательной вакцинацией в большинстве случаев будет так, как нам сегодня описал в прямом эфире наш слушатель из Подмосковья…

5 120 6 150150 17.06
Блоги

Александр Невзоров публицист

+ Футбол, принц Путин, Гудков, маразм под Алыми парусами Футбол, принц Путин, Гудков, маразм под Алыми парусами Россия на удивление быстро и легко свыкается с беспределом, беззакониями и репрессиями. Что называется, мастерство не пропьешь…

5 49 6 90687 14.06
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9153557
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4941866

Сегодня в эфире