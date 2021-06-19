Посол США в Москве Джон Салливан заявил, что вернется в Россию. Это стало возможно по итогам переговоров президентов Владимира Путина и Джо Байдена во время саммита в Женеве.

Точные сроки возвращения послов к работе Джон Салливан назвал вопросом технического характера. В своем аккаунте в твиттере он написал, что после саммита с нетерпением ждет скорого возвращения в Москву для руководства сильной командой посольства США в России. В ближайших планах у американского посла значится реализация директив президента Джо Байдена, изложенных в Женеве. К ним относятся указания в сфере стратегической стабильности, прав человека, а также стабильных и предсказуемых отношений с Россией

Ранее Москва отозвала своего посла в Вашингтоне Анатолия Антонова для консультаций и о том же попросила Соединенные штаты. Это произошло после того, как в марте президент США Джо Байден утвердительно ответил на вопрос журналиста, считает ли Владимира Путина убийцей.

Российский посол Анатолий Антонов может уже на следующей неделе вернуться в Вашингтон.