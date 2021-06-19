Суд арестовал муниципального депутата Тверского района Кетеван Хараидзе до 13 августа

Хамовнический суд Москвы около часа назад арестовал муниципального депутата Тверского района Кетеван Хараидзе до 13 августа. Чуть ранее она стала подозреваемой по делу о крупном мошенничестве.

Поддержать Хараидзе пришло свыше десятка человек. Это ее коллеги – муниципальные депутаты соседних районов Москвы, а также жители Тверского района. В суд никого из них, а также журналистов, не пустили, сославшись на коронавирусные ограничения. После того, как стало известно об аресте Хараидзе, ее адвокат Евгения Григорьева сообщила «Эху», что депутат объявила голодовку. С ее заключением под стражу защита не согласна, она намерена обжаловать эту меру пресечения в Мосгорсуде.

Суть дела, между тем, не ясна. Ранее с Григорьевой взяли подписку о неразглашении. Со слов соседки Хараидзе Варвары Горностаевой, у нее при обыски изъяли компьютер, мобильный телефон и две банкноты по 5 тысяч рублей. Между тем по тому же делу проходит также некий Гурам Григорян. Хамовнический суд, по словам его адвоката, избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста. Юрист и его подзащитный после заседания уехали вместе.

Хараидзе является депутатом Тверского района почти 4 года. За это время она запомнилась как один из борцов против точечной застройки. В мае Хараидзе объявила о выдвижении в Госдуму.

Находившийся у здания суда глава муниципального совета Тверского района Яков Якубович сообщил «Эху», что в поддержу Хараидзе будут собираться подписи. Также депутаты планируют направить письмо на имя главы Следственного комитета Александра Бастрыкина.

Глава муниципального совета Тверского района Яков Якубович призвал всячески поддержать депутата Кетаван Хараидзе и выступил против назначения ей меры пресечения в виде ареста. Об этом Яков Якубович рассказал «Эху».

Если Хараидзе изберут домашний арест, она сможет дистанционно участвовать в жизни муниципалитета, готовить письма и депутатские запросы и направлять их в госорганы, добавил Яков Якубович.