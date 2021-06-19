Более 65 процентов членов московских УИКов привились от коронавируса. Об этом рассказала в интервью радиостанции «Эхо Москвы» глава Центризбиркома Элла Памфилова.

Худшая ситуация среди регионов, по ее данным, в Пермском крае, где этот показатель составляет 8 процентов.

Единый день голосования в России состоится 19 сентября, в этот день россияне будут выбирать депутатов Госдумы, заксобраний почти половины регионов и ряд губернаторов. Голосование пройдет без задействования придомовых территорий, как в июле 2020-го, но в три дня. В ряде регионов – еще и в электронном формате.