На президентских выборах в Иране, по предврительным данным, побеждает глава судебной власти Ибрагим Раиси. Его уже поздравили соперники. Официально, впрочем, итоги пока не подведены.

В выборах участвовали четыре кандидата, действующего главы Хасана Роухани среди них нет, так как его второй срок на посту подходит к концу. Раиси поддерживает верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.