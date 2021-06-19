Певицу Марину Абросимову, известную под псевдонимом Максим, ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ, при этом ее тесты на коронавирус по-прежнему отрицательные.

Еще 12 июня она выступала в Казани с температурой, следующий концерт был намечен на сегодня в Удмуртии, но его отменили. 15-го июня певица написала в своем инстаграме, что ее госпитализируют с поражением легких 40 процентов.

Агентство РИА Новости со ссылкой на представителя исполнительницы передает, что прогноз врачей благоприятный.