Посол США в России Джон Салливан объявил, что планирует в скором времени вернуться в Москву. По его словам, конкретные сроки

возвращения послов к работе — вопрос чисто технического характера.

Москва отозвала своего посла в Вашингтоне Анатолия Антонова для консультаций (и попросила Вашингтон о том же) после того, как в марте президент США Джо Байден утвердительно ответил на вопрос журналиста, считает ли Владимира Путина убийцей. О возвращении послов лидеры двух стран договорились во время саммита на женевской вилле Ла-Гранж 16-го июня.