Правозащитник Мельников заявил о незаконности приказа властей Москвы об оказании плановой медпомощи только привитым

Юрист и правозащитник Иван Мельников подал жалобу в Генпрокуратуру на приказ Департамента здравоохранения Москвы, согласно которому плановая госпитализация граждан осуществляется строго при вакцинации или наличии антител к коронавирусу. Как он сказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы», из-за этого приказа здоровье и жизнь людей может подвергнуться опасности.

По словам И.Мельникова, требование согласно документу Депздрава Москвы, где говорится о том, что плановая госпитализация возможна только при наличии прививки от коронавируса или же при превышении определенного уровня антител, противоречит статье 41 Конституции РФ, гарантирующей гражданам охрану здоровья и медицинскую помощь.

«Мною было направлено обращение на имя генерального прокурора РФ в связи с тем, что руководителям департамента здравоохранения Москвы был утвержден приказ о плановой госпитализации в период заболеваемости коронавирусной инфекции в стационарные медицинские организации», — сказал он.

И.Мельников подчеркнул, что плановая медицинская помощь определяется лечащим врачом по показаниям и в соответствии с приказами и клиническими рекомендациями Министерства здравоохранения РФ. Правозащитник отметил, что провел консультации по этому вопросу с представителями медицинского сообщества.

«И большинство медиков, с которыми я разговаривал, сказали, что это может повлечь больше негативных последствий. Необходимо понимать, что на сегодняшний день мы не остановим поток людей с ковидом, которые будут приходить в медучреждения. В любом случае у нас есть целый ряд граждан, которые попали ранее, и есть целый ряд людей, которым планово врачи назначили операции, или госпитализацию в связи с необходимостью проведения плановых медицинских мероприятий. Если это не сделать сегодня, то человек через неделю может попасть в плохом состоянии в больницу, когда понадобиться экстренная госпитализация. Если вообще он до нее доживет», — отметил он.

По словам И.Мельникова, врачи также оказываются между двумя огнями: либо выполнить приказ, но понести ответственность за смерть пациента, либо спасти жизнь, но быть наказанным за нарушение приказа.