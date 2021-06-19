Нет никаких законных оснований для требования от пассажиров авиакомпаниями наличия сертификатов о вакцинации – юрист

Минтранс направил российским авиакомпаниям письмо с требованием обеспечить на своих онлайн-площадках по продаже билетов возможность пассажирам авторизовываться по сертификату о вакцинации от коронавируса. Как сказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» юрист-эксперт Ассоциации врачей по качеству медпомощи Денис Ульянов, для этого нет никаких законных оснований.

«В данном случае во главу угла ставить 157 федеральный закон об эпидемиологическом надзоре, профилактике, так вот статья 5 этого закона прямо говорит, что гражданин имеет право отказаться от профилактических прививок. При этот отказ безусловен. Как мы видим, никоим образом это не должно ограничивать право человека на пользование транспортом», – сказал он.

Как отметил Д.Ульянов, прививки могут быть обязательными при выполнении некоторых видов работ, в частности, в образовательных учреждениях, в том числе дошкольных.

Д.Ульянов считает требование Минтранса прямым нарушением прав человека. «Человек может уже переболеть коронавирусом, у него есть уже антитела, и зачем еще раз подвергать организм опасности, делая прививку, тем более свойства которых вообще не изучены, и срок с момента их внедрения прошел крайне маленький, непонятно. Поэтому в данном случае, я считаю это нарушением прав человека на осуществление им своего права на свободу передвижения», — подчеркнул он.