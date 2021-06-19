В Москве с сегодняшнего дня начнется эксперимент с зонами, свободными от коронавируса, в ресторанах.

В некоторых столичных ресторанах сегодня откроются залы, в которые будут пускать только вакцинированных гостей. Доступ в эти зоны организуют с помощью специальных QR-кодов, которые можно будет скачать с сайта госуслуг. Как отметил мэр Москвы Сергей Собянин, с допуском переболевших все значительно сложнее, ведь для подтверждения наличия антител у них придется брать кровь и проводить специальное тестирование. Что касается детей, то их будут пускать вместе с привитыми сопровождающими. Пока все это лишь эксперимент. Участвуют в нем около 20 заведений. Если он окажется успешным и удастся наладить систему контроля, можно будет тиражировать этот опыт. Представители рынка рассказывали, что заведения с зонами, свободными от коронавируса, в перспективе смогут работать и ночью, не проверяя температуру у гостей, а также смогут отказаться от соблюдения дистанции между столами.

Ранее в Москве ввели обязательную вакцинацию для работников сферы услуг.

Руководитель департамента торговли и услуг города Москвы Алексей Немерюк рассказал нашей радиостанции, как будут работать свободные от ковида рестораны.

Немерюк подчеркнул, что эта деятельность будет осуществляться в рамках эксперимента. В самих ресторанов привитыми от коронавируса должно быть не менее 60 процентов сотрудников.