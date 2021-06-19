Суд отправил в СИЗО муниципального депутата Тверского района Кетеван Хараидзе по делу о мошенничестве

Хамовнический суд Москвы отправил в СИЗО муниципального депутата Тверского района Кетеван Хараидзе по делу о мошенничестве, сообщает со ссылкой на адвоката другой муниципальный депутат Яков Якубович. Ее задержали 17-го июня и увезли на допрос, на который не пускали адвоката. Ранее Хараидзе объявляла о планах баллотироваться на выборах в Госдуму. В группе жителей ее района в соцсети фейсбук объявили, что начнут собирать подписи под петицией об освобождении Хараидзе.
2021-06-19T14:02:20+03:00
2021-06-19T14:02:20+03:00
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14:02, 19 июня 2021
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