В Московской консерватории сегодня пройдет премьера хоровой симфонии-действа «Евгений Онегин. Сожженная глава» на основе оригинального текста Пушкина и новой пьесы Михаила Зыгаря с музыкой Игоря Райхельсона (для которого это первая оперная работа). Дирижером выступит Филипп Чижевский. Зыгарь написал для этой постановки пьесу «Пушкин и Сальери», которую он представит на премьере вместе с актером Александром Филлиппенко.