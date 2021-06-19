Генеральная ассамблея ООН призвала ограничить поставки в Мьянму оружия. За проголосовали 119 стран, против – Белоруссия. 36 стран воздержались, включая Россию, Китай и Иран. Спецпосланник ООН по Мьянме в своем выступлении заявила, что в Мьянме реален риск крупномасштабной гражданской войны.

1-го февраля военные в Мьянме захватили власть из-за несогласия с итогами парламентских выборов. Люди вышли протестовать на улицы, против них вывели тяжелую технику и отключили интернет. Счет погибшим идет на сотни, раненым и беженцам – на тысячи.