Пропавшую в Нижегородской области американскую студентку нашли погибшей волонтеры. Региональное управление СК начало проверку по статье «убийство» — назначены экспертизы, допрашивают свидетелей.

34-летняя Сироу Кэтрин Илейн училась в магистратуре ННУ им. Лобачевского и снимала жилье в городе Бор, спутнике Нижнего Новгорода. Последний раз она выходила на связь с родными 15-го июня и сообщила, что едет в машине с неизвестными.