Аэрофлот с 25-го июня расширяет полетную программу в Турцию. С 1 до 2 в день увеличится частота рейсов из Москвы в Стамбул, появятся несколько рейсов в неделю в Бодрум, Анталью и Даламан.

О возобновлении с 22-го июня авиасообщения с Турцией в полном объеме (в том числе чартерного) стало известно накануне. В Российском союзе туриндустрии выразили уверенность, что цены на отдых в Турции останутся на уровне прошлого года.

Открытие Турции для российских туристов позволит большему количеству россиян отдохнуть этим летом на море. Об этом в интервью телеканалу РБК сказал вице-президент АТОР Дмитрий Горин.

Ранее о намерении восстановить полномасштабное авиасообщение в Турцией 22 июня сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова.

Кроме того, с 28-го июня Россия возобновит пассажирские рейсы в США, Бельгию, Болгарию, Иорданию, Ирландию, Италию, Кипр и Северную Македонию.