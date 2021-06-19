Следствие просит арестовать московского муниципального депутата Кетеван Хараидзе

Муниципальный депутат Кетеван Хараидзе намерена баллотироваться в Госдуму, несмотря на судебный процесс в ее отношении. Об этом «Эху» сообщила глава предвыборного штаба Екатерина Успенская.

Хараидзе была избрана муниципальным депутатом в 2017 году. Местным жителям она успела запомниться борьбой против точечной застройки в Тверском районе.

Общественный деятель Михаил Ходорковский считает, что российские власти намерены устранить всех оппозиционных политиков до выборов в Государственную Думу. Об этом он сказал в эфире телеканала «Дождь».

По мнению Михаила Ходорковского, выборы не помогут внести существенные изменения в структуру власти, и намерение оппозиционеров участвовать в борьбе лишь угрожает их свободе.