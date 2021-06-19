Полиция Петербурга проводит рейды против тех, кто торгует фальшивыми справками о вакцинации против COVID-19. Торговля идет на улице прямо из салона автомобиля.

Полицейские провели серию закупок и зафиксировали за два дня пять случаев продажи фальшивых документов в разных районах Петербурга. Так например, оперативники нашли машину, в багажнике которой находились бланки и печати медучреждений. Водитель признался, что причастен к незаконному бизнесу. У него изъяли коробки с бланками и печатями. Он уже дважды судим за подделку документов. Кроме того полиция задержала троих курьеров. В МВД сообщили, что чаще всего подделки продают через интернет. Средняя цена за справку варьируется в пределах 2-3 тысяч рублей. Доступны как фальшивые сертификаты о сделанной прививке против COVID-19, так и справки о противопоказаниях к вакцинации и отрицательные тесты на коронавирус. Все изъятые полицейскими материалы отправили на проверку, чтобы принять процессуальное решение.

Накануне в Москве полиция возбудила 24 уголовных дела из-за подделки справок о вакцинации и отрицательных тестов на коронавирус.