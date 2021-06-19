В России вновь растет число заболевших коронавирусом. Количество заразивших по всей стране приближается к 18 тысячам. В Москве выявлен максимум инфицированных за все время пандемии.

В России зарегистрировали 466 смертей из-за коронавируса за сутки, это максимум с середины марта. Коэффициент распространения коронавируса достиг цифры 1,1. Во всех десяти регионах с наибольшим количеством заразившихся он оказался выше единицы. Этот показатель отмечает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. В последнее время он последовательно растет с каждым днем.

В Москве коронавирусом заразились 9120 человек. Ежедневно в последнее время эти цифры постоянно увеличиваются. Скончались от COVID-19 в столице 76 пациентов.

Согласно данным оперативного штаба о смертности по всей стране, 66 человек умели за сутки в Санкт-Петербурге, 20 — в Нижегородской области, 14 — в Ульяновской и в Свердловской областях. В этих регионах сохраняется самая сложная эпидемиологическая обстановка.

Выздоровели после коронавируса в России 10 684 человека за сутки.

Заведующий лабораторией Института молекулярной генетики РАН Константин Северинов считает распространение индийского штамма коронавируса главной причиной резкого скачка заболеваемости. Об этом он сказал в интервью «Эху Москвы».

По словам Константина Северинова, разработанные вакцины защищают и от индийского штамма коронавируса, но с меньшей эффективностью, чем от других вариантов болезни.

Тверская область стала восьмым регионом, где ввели обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан. К 18-му июля местных работодателей обязали отправить не менее 60 процентов сотрудников на первый, а к 18-му августа – на второй укол. Это касается сфер торговли и общепита, развлекательных учреждений, образования и здравоохранения, транспорта и ЖКХ.

Ранее на аналогичные меры пошли власти Москвы, Якутии, Сахалинской, Тульской, Ленинградской, Кемеровской и Московской областей.

Президент общественной организации «Лига пациентов» Александр Саверский считает оказание плановой медицинской помощи в Москве только привитым пациента грубым нарушением закона. Об этом он сказал в интервью «Эху Москвы».

«Лига пациентов» будет добиваться отмены этого указа и возбуждения уголовного дела, подчеркнул Саверский.