В рамках Чемпионата Европы по футболу вчера состоялись еще три матча. Швеция обыграла Словакию со счетом 1:0, вничью сыграли Чехия с Хорватией, а также Англия и Шотландия.

Сегодня на турнире встретятся сборные Франции и Венгрии, Германии и Португалии, Испании и Польши. Выход в плей-офф себе уже гарантировали Италия, Бельгия и Нидерланды.