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12:54, 19 июня 2021

Греция продлила до 26 июня въезд российским туристам без ограничений по квотам

Греция продлила до 26 июня въезд российским туристам без ограничений по квотам. Пускать в страну по-прежнему будут только тех, у кого есть либо свежий отрицательный тест на ковид, либо сертификат вакцинации, либо справка об антителах в результате перенесенного заболевания. Причем допускаются документы и на русском языке.
С 14-го мая Греция начала пускать россиян по 4000 человек в неделю, но вскоре упразднила эту планку. Для въезда открыт порт острова Корфу, ряд наземных КПП и все международные аэропорты.


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