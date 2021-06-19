Греция продлила до 26 июня въезд российским туристам без ограничений по квотам. Пускать в страну по-прежнему будут только тех, у кого есть либо свежий отрицательный тест на ковид, либо сертификат вакцинации, либо справка об антителах в результате перенесенного заболевания. Причем допускаются документы и на русском языке.

С 14-го мая Греция начала пускать россиян по 4000 человек в неделю, но вскоре упразднила эту планку. Для въезда открыт порт острова Корфу, ряд наземных КПП и все международные аэропорты.