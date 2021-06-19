Прослушивание музыки Моцарта снижает эпилептическую активность мозга, установили в Европейской академии неврологии. Там провели исследование, в ходе которого пациентам с эпилепсией давали слушать «Сонату для двух фортепиано» Моцарта и 94-ю симфонию Гайдна. Первое произведение снижало патологическую активность полушарий на 32 процента, а вот второе – увеличивало на 45.
2021-06-19T12:48:59+03:00
2021-06-19T12:48:59+03:00
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12:48, 19 июня 2021
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