В Армении сегодня наступил день тишины перед внеочередными парламентскими выборами, назначенными на воскресенье.

Голосование назначили после политического кризиса, который наступил прошлой осенью из-за поражения в войне с Азербайджаном за Нагорный Карабах. Действующий премьер Никол Пашинян подал в отставку и работает как и.о., но намерен со своей партией «Гражданский договор» переутвердить мандат на формирование правительства. Оппозиция во главе с экс-президентом Робертом Кочаряном, создала блок «Армения».

Для прохождения в парламент партии Пашиняна надо набрать от 5 процентов голосов, блоку Кочаряна – от 7.