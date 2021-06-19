В Стамбуле сегодня пройдет акция против выхода из договора о домашнем насилии. Турция отказалась от соответствующей конвенции Совета Европы.

Протестующие намерены требовать от правительства Турции отмены решения о выходе из международного договора. Активисты ряда правозащитных организаций отмечают, что безопасность женщин в стране теперь оказалась под угрозой, поскольку они не защищены международными правовыми документами. Решение о выходе Турции из Стамбульской конвенции Совета Европы о предупреждении и борьбе с насилием в отношении женщин принимал лично президент Реджеп Тайип Эрдоган. Практически сразу после объявления об отказе от договора в стране начались массовые акции протеста. Люди выходили на улицы с плакатами «Убийства женщин носят политический характер», «Защищайте женщин, а не виновных в насилии». Протестующие сразу предупредили, что будут проводить манифестации до тех пор, пока президент не изменит свое решение. Конвенция устанавливает уголовную ответственность за физическое, сексуальное или психологическое насилие в семьях и между бывшими или нынешними супругами и партнерами. Договор обязывает создавать горячие линии, убежища, оказывать медицинскую, психологическую и правовую помощь пострадавшим.

Конвенцию в 2011 году подписали 47 стран.