Муниципального депутата Тверского района Москвы Кетеван Хараидзе задержали по делу о мошенничестве, якобы связанному с борьбой со строительными работами на улице Фадеева в столице.

Соседка Хараидзе, глава издательства Corpus Варвара Горностаева рассказала «Эху», что процесс может быть связан с политическими амбициями муниципального депутата.

В «ОВД-Инфо» сообщили, при обыске в квартире Хараидзе следователи изъяли телефон, компьютер и две пятитысячные купюры, которые якобы нашли в пальто. Сама депутата уверяет, что не клала эти деньги в карман.