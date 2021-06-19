Зрители фестиваля «Дикая мята» устроили флешмоб в ответ на отмену мероприятия из-за третьей волны коронавируса

Зрители музыкального фестиваля «Дикая мята» устроили флешмоб в ответ на отмену мероприятия из-за третьей волны коронавируса – они скупают билеты на следующий год.

«Каждый может посильно помочь одним из лучших организаторов опен-эйров страны, купив билет на 2022 год», — пишет один из пользователей соцсетей. К его сообщению прикреплен принтскрин с купленными билетами на фестиваль следующего года. Таких постов уже десятки. Некоторые из них на своей странице во ВКонтакте выкладывают организаторы «Дикой мяты». Они отмечают, что куплены уже сотни билетов, и это огромная поддержка. Масштабный фестиваль, который должен был пройти в Тульской области с 18 по 20 июня, отменили за день до начала из-за новых коронавирусных ограничений. На него было продано 12 тысяч билетов. Ущерб оценили почти в 100 миллионов рублей. Часть обещали компенсировать региональные власти. Это далеко не единственное мероприятие, которое отменили на фоне третьей волны коронавируса. Организаторы крупнейших летних фестивалей и концертов обратились к администрации президента с просьбой не допустить подобного в будущем, пишет газета Коммерсант. Они просят разработать регламенты, чтобы «полностью исключить возможность внезапных отмен культурных мероприятий», в противном случае индустрия может не выжить ждет.

Организаторы уверены, что в условиях эпидемии возможно организовать концерты и фестивали, минимизируя риски распространения вируса.